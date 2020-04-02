Бесплатные наборы продуктов: кому в Воронежской области в период пандемии коронавируса их принесут

2 Апр 2020 2020-04-02T19:08:59+03:00

На помощь могут рассчитывать не все пенсионеры и инвалиды

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области отдельные категории граждан получат бесплатные наборы продуктов питания и товаров первой необходимости в связи с пандемией коронавируса. Цена такого комплекта обойдется примерно в две тысячи рублей.

В департаменте социальной защиты Воронежской области рассказали, что наборы предназначены для нетрудоспособных граждан (инвалидов), а также неработающих пенсионеров старше 65 лет. Размер их пенсии должен быть ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленной в Воронежской области для пенсионеров. То есть ниже 11269,5 рублей.

За оказанием адресной помощи достаточно будет обратиться в управления социальной защиты населения по месту жительства по телефонам «горячей линии». Набор продуктов питания и предметов первой необходимости доставят на дом сотрудники управления социальной защиты или волонтеры.

Телефоны «горячей линии» в управлениях социальной защиты населения:

Аннинский район - 8(47346)2-17-08

Бобровский район - 8(47350)4-14-77

Богучарский район - 8(47366)2-15-02

Борисоглебский район - 8(47354)6-48-22

Бутурлиновский район - 8(47361)2-12-40

Верхнемамонский район - 8(47355)5-70-67

Верхнехавский район - 8(47343)7-25-12

Воробьёвский район - 8(47356)3-19-75

Грибановский район - 8(47348) 3-08-17

Калачеевский район - 8(47363) 2-69-43

Каменский район - 8(47357) 5-41-21

Каширский район - 8(47342) 4-10-92

Кантемировский район - 8(47367) 6-26-90

Лискинский район - 8(47391) 4-41-12

Нижнедевицкий район - 8(47370)5-27-66

Нововоронеж - 8(47364)5-15-81

Новоусманский район - 8(47341)5-35-97

Новохоперский район - 8(47353)3-15-80

Ольховатский район - 8(47395)4-12-40

Острогожский район - 8(47375)4-20-70

Павловский район - 8(47362)2-59-77

Панинский район - 8(47344)4-86-07

Петропавловский район - 8(47365)2-10-73

Поворинский район - 8(47376)4-24-50

Подгоренский район - 8(47394)5-31-25

Рамонский район - 8(47340)2-10-12

Репьевский район - 8(47374)2-24-97

Россошанский район - 8(47396)2-46-41

Семилукский район - 8(47372)2-80-01

Таловский район - 8(47352)2-14-57

Терновский район - 8(47347)5-11-32

Хохольский район - 8(47371)4-29-77

Эртильский район - 8(47345)2-31-57

Железнодорожный район Воронежа - 8(473)223-08-44

Коминтерновский район Воронежа - 8(473)234-37-28

Левобережный район Воронежа - 8(473)243-04-92

Ленинский район Воронежа - 8(473)278-24-86

Советский район Воронежа - 8(473)278-82-09

Центральный район Воронежа - 8(473)255-34-40.

ИСТОЧНИК KP.RU