Бесплатные наборы продуктов: кому в Воронежской области в период пандемии коронавируса их принесут
В Воронежской области отдельные категории граждан получат бесплатные наборы продуктов питания и товаров первой необходимости в связи с пандемией коронавируса. Цена такого комплекта обойдется примерно в две тысячи рублей.
В департаменте социальной защиты Воронежской области рассказали, что наборы предназначены для нетрудоспособных граждан (инвалидов), а также неработающих пенсионеров старше 65 лет. Размер их пенсии должен быть ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленной в Воронежской области для пенсионеров. То есть ниже 11269,5 рублей.
За оказанием адресной помощи достаточно будет обратиться в управления социальной защиты населения по месту жительства по телефонам «горячей линии». Набор продуктов питания и предметов первой необходимости доставят на дом сотрудники управления социальной защиты или волонтеры.
Телефоны «горячей линии» в управлениях социальной защиты населения:
Аннинский район - 8(47346)2-17-08
Бобровский район - 8(47350)4-14-77
Богучарский район - 8(47366)2-15-02
Борисоглебский район - 8(47354)6-48-22
Бутурлиновский район - 8(47361)2-12-40
Верхнемамонский район - 8(47355)5-70-67
Верхнехавский район - 8(47343)7-25-12
Воробьёвский район - 8(47356)3-19-75
Грибановский район - 8(47348) 3-08-17
Калачеевский район - 8(47363) 2-69-43
Каменский район - 8(47357) 5-41-21
Каширский район - 8(47342) 4-10-92
Кантемировский район - 8(47367) 6-26-90
Лискинский район - 8(47391) 4-41-12
Нижнедевицкий район - 8(47370)5-27-66
Нововоронеж - 8(47364)5-15-81
Новоусманский район - 8(47341)5-35-97
Новохоперский район - 8(47353)3-15-80
Ольховатский район - 8(47395)4-12-40
Острогожский район - 8(47375)4-20-70
Павловский район - 8(47362)2-59-77
Панинский район - 8(47344)4-86-07
Петропавловский район - 8(47365)2-10-73
Поворинский район - 8(47376)4-24-50
Подгоренский район - 8(47394)5-31-25
Рамонский район - 8(47340)2-10-12
Репьевский район - 8(47374)2-24-97
Россошанский район - 8(47396)2-46-41
Семилукский район - 8(47372)2-80-01
Таловский район - 8(47352)2-14-57
Терновский район - 8(47347)5-11-32
Хохольский район - 8(47371)4-29-77
Эртильский район - 8(47345)2-31-57
Железнодорожный район Воронежа - 8(473)223-08-44
Коминтерновский район Воронежа - 8(473)234-37-28
Левобережный район Воронежа - 8(473)243-04-92
Ленинский район Воронежа - 8(473)278-24-86
Советский район Воронежа - 8(473)278-82-09
Центральный район Воронежа - 8(473)255-34-40.
ИСТОЧНИК KP.RU