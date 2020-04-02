2020-04-02T18:44:03+03:00
Общество

Начальник МВД в Воронежской области представил двух новых заместителей

Владимира Котова и Сергея Петряшова представили личному составу
Олег ИВАНОВ
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2 апреля начальник ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин представил двух новых заместителей Владимира Котова и Сергея Петряшова.

Полковник внутренней службы Владимир Котов начал службу в 1996 году в отделе вневедомственной охраны в Россошанском районе. На протяжении семи лет занимал различные должности в подразделениях охраны общественного порядка и общественной безопасности.

В 2003 году стал замначальника отдела и возглавил штаб отдела внутренних дел Россошанского района. Через пять лет он стал начальником милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Россошанскому району.

С 2009 года возглавлял территориальные отделы внутренних дел на районном уровне. На протяжении шести лет был начальником управления МВД России по Воронежу. А в 2017-ом был назначен начальником управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Воронежской области.

Сергей Петряшов возглавил следственное управления местного ГУ МВД. С 2014 года он был главой управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России. До этого проходил службу в должности заместителя начальника Управления МВД России по Вологодской области – начальника Следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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