2020-04-02T18:48:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области многодетные семьи из-за пандемии коронавируса получат дополнительные выплаты

Разбираемся, кому положены деньги и как их получить
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото Валерия Звонарева, из архива "КП".Фото Валерия Звонарева, из архива "КП".
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Семьям, проживающим на территории Воронежской области и имеющим право на региональный материнский капитал, ежемесячно с апреля по июнь на каждого ребенка в возрасте до трех лет будут платить по пять тысяч рублей.

Кто же имеет право на получение регионального материнского капитала? Во-первых, маткапитал предоставляется на каждого третьего и последующих детей. А во-вторых, его могут получить только малоимущие семьи, чей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. Как пояснили в департаменте социальной защиты области, материнский капитал выдается по заявительному характеру. А вот за выплатой в пять тысяч рублей обращаться не нужно. Она начисляется автоматически на карту одного из родителей.

Кроме того, с апреля по всей стране семьи, имеющие право на маткапитал, также будут получать каждый месяц по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет. Это федеральная выплата, и действовать она будет в течение трех месяцев – с апреля по июнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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