2020-04-02T18:11:06+03:00
Общество

«Росводоканал Воронеж»: Мы работаем для вас, оставайтесь дома!

Сотрудники «РВК-Воронеж», обеспечивающие бесперебойную работу предприятия, поддержали федеральную акцию «Мы работаем для вас, оставайтесь дома!»
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В ресурсоснабжающей организации по сменам работают операторы водоподъемных, перекачивающих и канализационно-насосных станций, слесари и технологи очистных сооружений, диспетчеры и ремонтники, электрики и водители, аварийные бригады на сетях водоснабжения и водоотведения. Всего в круглосуточной производственной деятельности водоканала задействованы 979 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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