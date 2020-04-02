«Росводоканал Воронеж»: Мы работаем для вас, оставайтесь дома!

2 Апр 2020 2020-04-02T18:11:06+03:00

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В ресурсоснабжающей организации по сменам работают операторы водоподъемных, перекачивающих и канализационно-насосных станций, слесари и технологи очистных сооружений, диспетчеры и ремонтники, электрики и водители, аварийные бригады на сетях водоснабжения и водоотведения. Всего в круглосуточной производственной деятельности водоканала задействованы 979 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU