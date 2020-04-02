В Воронеже просят помочь бездомным защититься от коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T19:01:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже активисты благотворительной организации «Рассвет» просят государственные органы и всех жителей обратить внимание в период угрозы распространения коронавируса на бездомных людей. Ведь это одна из самых социально уязвимых групп населения нашего города. У них по понятным причинам просто нет возможности на самоизоляцию.

- Наша организация оказывает помощь бездомным людям и готова заниматься профилактической работой по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди данной категории граждан. У нас есть желание выезжать в места обитания бездомных людей, проводить с ними просветительские беседы, измерять температуру, выдавать средства гигиены. В случае необходимости готовы оказать помощь в транспортировке в лечебные учреждения, - рассказывают в «Рассвете».

Однако возможности организации ограничены, например, им сейчас необходимо бесконтактное устройство для измерения температуры.

- Нам пожертвовали два дистанционных термометра, но оказалось, что один их них не работает. Второй будем испытывать. Нам сообщили в соцзащите, что готовы помочь, но мы пока не знаем, где подобные градусники продаются. Сегодня в 19.00 мы выедем к месту, где мы кормим бездомных. В виду последних событий кормление также пришлось сократить. Наверное, туда придет человек 50, - рассказывает Виктор Кочнев.

Сказать, сколько всего бездомных сейчас находится в городе - трудно. В этом году в организации «Рассвет» планировали провести перепись, но опять же из-за коронавируса пришлось пересмотреть эти планы. Есть несколько привычных мест, где обычно собираются бездомные в Воронеже. Виктор Кочнев также планирует проверить, как обстоят дела там. Однако о какой-либо самоизоляции в отношении этой группы жителей нашего региона трудно что-либо сказать.

Подробнее о проекте можно узнать в официальной группе организации.

ИСТОЧНИК KP.RU