2020-04-02T17:55:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал, проживет ли воронежский общественный транспорт до конца пандемии коронавируса

Депутат городской Думы Дмитрий Крутских считает: чтобы разгрузить маршрутки в часы пик, нужна финансовая помощь государства
Юрий КОЗЛОВ
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Несмотря на режим всеобщей самоизоляции многие воронежцы продолжают ездить на работу и обратно домой утром и вечером. В эти часы пик маршрутки сейчас ездят редко – их можно дожидаться до получаса.

- Теоретически можно выпускать часть водителей часа на два утром и вечером. Однако для этого нужна господдержка – чтобы власти выделили деньги на зарплату шоферам, - высказал свое мнение Дмитрий Крутских, заместитель председателя постоянной комиссии по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса Воронежской городской Думы. – Перевозчики могут обеспечивать своих работников только, когда они трудятся в режиме выходного дня (как сейчас и происходит), предусматривающем значительно меньшее число автобусов, выходящих на линию.

- Есть ли какие-то сценарии развития ситуации в нашем общественном транспорте в зависимости от длительности ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса?

- Конечно, сама система в любом случае выживет, вопрос только в том, сколько автобусов придется сократить на тех или иных маршрутах. Многие новые машины находятся в лизинге, и, возможно, перевозчикам придется отдать их назад компаниям, у которых брали.

Подробнее о ситуации с воронежским городским транспортом в нынешних условиях смотрите здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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