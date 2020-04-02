В Воронежской области парни 18 и 19 лет делали закладки с «солью»
В городе Лиски 35-летний местный житель, а также его приятели 18 и 19 лет забирали из тайников в лесу расфасованные партии так называемой «соли» и оборудовали закладки непосредственно в городе.
Полицейские изъяли у них более 300 свертков, в которых находилось около 230 граммов синтетических наркотиков. В дальнейшей работы полицейские задержали шестерых наркозависимых, которые пытались получить наркотик из тайников.
- Подозреваемые пояснили, что деньги получали от неизвестных лиц на банковские карты. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Предусмотрено наказание - до 20 лет лишения свободы, - сообщали в ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU