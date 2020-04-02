2020-04-02T16:44:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже власти могут заставить торговцев снизить цены на имбирь, лимоны и чеснок

Их теоретически возможно зафиксировать на разумном уровне, если нынешнее безумное подорожание продлится 30 дней
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Цены на имбирь, лимоны и чеснок "улетели в космос".Цены на имбирь, лимоны и чеснок "улетели в космос".Фото: "Мой и твой Воронеж".
Изменить размер текста:

Уже несколько дней творится что-то невообразимое с ценами на имбирь, лимоны и чеснок. Люди слышат разноречивую информацию о том, что эти продукты якобы помогают не заразиться коронавирусом, и скупают их. В результате, как утверждают продавцы торговых точек, на оптовых базах резко взвинтили цены, а вслед за этим они повысились и на рынках и киосках. В результате имбирь стоит уже в районе 5-7 тысяч за килограмм, хотя еще недавно цена держалась около 2500. Лимоны с сотни рублей подорожали до 450. Но самое удивительное: за чеснок, стоящий, условно говоря, «копейки», сейчас тоже в некоторых торговых точках просят 450 и даже 550 рублей за килограмм.

В правительстве Воронежской области заявили, что не могут ограничивать рост цен на эти три продукта, так как они не входят в число товаров первой необходимости.

В региональном УФАС ситуацию прокомментировали так:

- На данный момент наши сотрудники мониторят ситуацию. Пока нельзя это официально признать сговором – цены в разных торговых точках порой сильно отличаются. Также будем проверять оптовиков. Здесь есть еще один вариант развития ситуации: если подобное повышение цен продлится 30 дней, теоретически возможно предоставление информации в министерство экономического развития России, а его сотрудники после ее проверки просят принять меры Правительство страны. А потом по согласованию федерального центра с региональными властями могут «заморозить» цены на разумном уровне. И это решение будет обязательно для исполнения всем торговым точкам.

В принципе с повышением цен есть возможность бороться на бытовом уровне – просто перестать эти продукты покупать.

Кстати, завершая тему о задранных ценах, медицинские маски теперь стоят, если где и есть (еще совсем недавно они их нельзя было найти нигде), по 45 рублей за штуку, а дешевый парацетамол и вовсе пропал. В региональном УФАС признаков сговора в этой ситуации не нашли, а в воронежском управлении Росздравнадзора вообще заявили, что они не выезжают с проверками из-за ситуации с коронавирусом.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт рассказал, проживет ли воронежский общественный транспорт до конца пандемии коронавируса
В Воронежской области парни 18 и 19 лет делали закладки с «солью»
Пациент с пневмонией из Воронежской области мог скрыть поездку за рубеж
В Воронеже власти могут заставить торговцев снизить цены на имбирь, лимоны и чеснок
За сутки мошенники обманули воронежцев на 700 тыс рублей
Примерно каждый пятый воронежец до введения режима самоизоляции закупился продуктами и вещами первой необходимости
В Воронеже у магазина в Северном районе нашли труп
В Воронеже задержали преступника с железными прутьями
Воронежцы в период самоизоляции могут пожаловаться онлайн на переполненные мусорные контейнеры
Из-за коронавируса пара из Воронежа застряла на Занзибаре
Мошенники пытаются собрать с воронежцев штрафы за несоблюдение режима самоизоляции
В Воронежской области пьяный водитель, сбивший насмерть подростка, может отправиться за решетку на 12 лет
В Воронеже директор УК обманул коммунальщиков на 4 млн рублей
Как в Воронеже полицейские из-за угрозы коронавируса будут проверять находящихся на улице людей
В Воронеже из-за коронавируса со сложностями на работе столкнулись сотрудники ресторанов, салонов красоты и гостиниц
Воронеж в лидерах по уровню самоизоляции среди городов-миллионников
Воронеж говорит: голосовой трафик и интернет на удаленке бьют рекорды
В Воронежской области в связи с коронавирусом пенсии и пособия принесут на дом
Март в Воронеже стал самым тёплым за последние 100 лет
Воронежский велосипедист, госпитализированный в ОАЭ, вылечился от коронавируса
Житель Воронежа средь бела дня ударил собутыльника ножом
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ
В Воронежской области ВАЗ-2112 столкнулся с трактором
В Воронеже пересмотрели режим работы маршрутных автобусов в период самоизоляции
Житель Москвы пытался дать взятку 150 тыс рублей за сына, пойманного под Воронежем с крупной партией наркотиков
Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту
Воронежские художники победили на Всероссийском конкурсе