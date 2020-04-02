В Воронеже власти могут заставить торговцев снизить цены на имбирь, лимоны и чеснок

2 Апр 2020 2020-04-02T16:44:49+03:00

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Уже несколько дней творится что-то невообразимое с ценами на имбирь, лимоны и чеснок. Люди слышат разноречивую информацию о том, что эти продукты якобы помогают не заразиться коронавирусом, и скупают их. В результате, как утверждают продавцы торговых точек, на оптовых базах резко взвинтили цены, а вслед за этим они повысились и на рынках и киосках. В результате имбирь стоит уже в районе 5-7 тысяч за килограмм, хотя еще недавно цена держалась около 2500. Лимоны с сотни рублей подорожали до 450. Но самое удивительное: за чеснок, стоящий, условно говоря, «копейки», сейчас тоже в некоторых торговых точках просят 450 и даже 550 рублей за килограмм.

В правительстве Воронежской области заявили, что не могут ограничивать рост цен на эти три продукта, так как они не входят в число товаров первой необходимости.

В региональном УФАС ситуацию прокомментировали так:

- На данный момент наши сотрудники мониторят ситуацию. Пока нельзя это официально признать сговором – цены в разных торговых точках порой сильно отличаются. Также будем проверять оптовиков. Здесь есть еще один вариант развития ситуации: если подобное повышение цен продлится 30 дней, теоретически возможно предоставление информации в министерство экономического развития России, а его сотрудники после ее проверки просят принять меры Правительство страны. А потом по согласованию федерального центра с региональными властями могут «заморозить» цены на разумном уровне. И это решение будет обязательно для исполнения всем торговым точкам.

В принципе с повышением цен есть возможность бороться на бытовом уровне – просто перестать эти продукты покупать.

Кстати, завершая тему о задранных ценах, медицинские маски теперь стоят, если где и есть (еще совсем недавно они их нельзя было найти нигде), по 45 рублей за штуку, а дешевый парацетамол и вовсе пропал. В региональном УФАС признаков сговора в этой ситуации не нашли, а в воронежском управлении Росздравнадзора вообще заявили, что они не выезжают с проверками из-за ситуации с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU