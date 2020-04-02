За сутки мошенники обманули воронежцев на 700 тыс рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T15:40:10+03:00

Даму запугали несанкционированным доступом к счету и она перевела аферистам 300 тыс

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За 1 апреля жертвами мошенников стали 12 жителей Воронежской области. Ущерб,причиненный потерпевшим, составил более 700 тысяч рублей. 29-летняя жительница Коминтерновского района попалась на «бородатую» байку и перевела около 300 тыс на «резервный» счёт.

Ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что вклад женщины подвергся несанкционированному вмешательству. Защитить сбережения якобы можно путем перевода на резервный счет банка. Для перевода денег необходимо сообщить персональные данные банковской карты, а также пароли из смс-сообщений. Потерпевшая все сделала под диктовку лже-сотрудника и потеряла сбережения.

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ИСТОЧНИК KP.RU