2020-04-02T15:25:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Примерно каждый пятый воронежец до введения режима самоизоляции закупился продуктами и вещами первой необходимости

Однако большинство горожан до этой недели считали, что коронавирус никак не повлиял не их жизнь
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Еще до того, как в регионе ввели режим всеобщей самоизоляции и жителям запретили выходить из дома без острой необходимости, по просьбе «КП-Воронеж» социологическая служба «Ваше мнение!» провела опрос, как повлиял коронавирус на жизнь воронежцев. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Так, выяснилось, что более 17% горожан сделали запас продуктов и вещей первой необходимости. То есть практически каждый пятый заранее был готов к тому, что какое-то время ему придется провести исключительно дома.

Чуть меньше - 12% респондентов - признались, что запаслись еще и противовирусными препаратами.

10% горожан еще до введения глобальных запретов начали избегать любых более-менее массовых мероприятий.

Также чуть больше 10% еще до периода самоизоляции перевели на удаленную работу.

Было много ответов, которые собрали небольшой процент, - например, «хочу носить медицинскую маску» или «перестал ездить в общественном транспорте», но среди таких ответов стоит выделить 2,7% тех, кто сам отказался от поездки за рубеж, а не потому что его заставили.

Интересно, что чуть менее 63% горожан до того, как ввели режим самоизоляции, ответили исследователям «Ваше мнение!», что коронавирус никак не повлиял на их жизнь, и все осталось по-прежнему. Вероятно, сейчас они бы ответили точно по-другому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт рассказал, проживет ли воронежский общественный транспорт до конца пандемии коронавируса
В Воронежской области парни 18 и 19 лет делали закладки с «солью»
Пациент с пневмонией из Воронежской области мог скрыть поездку за рубеж
В Воронеже власти могут заставить торговцев снизить цены на имбирь, лимоны и чеснок
За сутки мошенники обманули воронежцев на 700 тыс рублей
Примерно каждый пятый воронежец до введения режима самоизоляции закупился продуктами и вещами первой необходимости
В Воронеже у магазина в Северном районе нашли труп
В Воронеже задержали преступника с железными прутьями
Воронежцы в период самоизоляции могут пожаловаться онлайн на переполненные мусорные контейнеры
Из-за коронавируса пара из Воронежа застряла на Занзибаре
Мошенники пытаются собрать с воронежцев штрафы за несоблюдение режима самоизоляции
В Воронежской области пьяный водитель, сбивший насмерть подростка, может отправиться за решетку на 12 лет
В Воронеже директор УК обманул коммунальщиков на 4 млн рублей
Как в Воронеже полицейские из-за угрозы коронавируса будут проверять находящихся на улице людей
В Воронеже из-за коронавируса со сложностями на работе столкнулись сотрудники ресторанов, салонов красоты и гостиниц
Воронеж в лидерах по уровню самоизоляции среди городов-миллионников
Воронеж говорит: голосовой трафик и интернет на удаленке бьют рекорды
В Воронежской области в связи с коронавирусом пенсии и пособия принесут на дом
Март в Воронеже стал самым тёплым за последние 100 лет
Воронежский велосипедист, госпитализированный в ОАЭ, вылечился от коронавируса
Житель Воронежа средь бела дня ударил собутыльника ножом
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ
В Воронежской области ВАЗ-2112 столкнулся с трактором
В Воронеже пересмотрели режим работы маршрутных автобусов в период самоизоляции
Житель Москвы пытался дать взятку 150 тыс рублей за сына, пойманного под Воронежем с крупной партией наркотиков
Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту
Воронежские художники победили на Всероссийском конкурсе