Примерно каждый пятый воронежец до введения режима самоизоляции закупился продуктами и вещами первой необходимости

2 Апр 2020 2020-04-02T15:25:09+03:00

Однако большинство горожан до этой недели считали, что коронавирус никак не повлиял не их жизнь

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Еще до того, как в регионе ввели режим всеобщей самоизоляции и жителям запретили выходить из дома без острой необходимости, по просьбе «КП-Воронеж» социологическая служба «Ваше мнение!» провела опрос, как повлиял коронавирус на жизнь воронежцев. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Так, выяснилось, что более 17% горожан сделали запас продуктов и вещей первой необходимости. То есть практически каждый пятый заранее был готов к тому, что какое-то время ему придется провести исключительно дома.

Чуть меньше - 12% респондентов - признались, что запаслись еще и противовирусными препаратами.

10% горожан еще до введения глобальных запретов начали избегать любых более-менее массовых мероприятий.

Также чуть больше 10% еще до периода самоизоляции перевели на удаленную работу.

Было много ответов, которые собрали небольшой процент, - например, «хочу носить медицинскую маску» или «перестал ездить в общественном транспорте», но среди таких ответов стоит выделить 2,7% тех, кто сам отказался от поездки за рубеж, а не потому что его заставили.

Интересно, что чуть менее 63% горожан до того, как ввели режим самоизоляции, ответили исследователям «Ваше мнение!», что коронавирус никак не повлиял на их жизнь, и все осталось по-прежнему. Вероятно, сейчас они бы ответили точно по-другому.

ИСТОЧНИК KP.RU