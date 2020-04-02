2020-04-02T15:17:56+03:00
Происшествия

В Воронеже у магазина в Северном районе нашли труп

Полицейские выясняют причины смерти мужчины
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 2 апреля у магазина на улице Хользунова нашли труп мужчины. Очевидцы вызвали сотрудников полиции и «скорую».

По данным ГУ МВД России по Воронежской области, умершему было 58 лет. Следов насилия на его теле не обнаружили. Что стало причиной смерти мужчины, предстоит выяснить правоохранителям: для этого назначена судебно-медицинская экспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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