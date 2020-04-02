В Воронеже задержали преступника с железными прутьями

2 Апр 2020 2020-04-02T15:04:12+03:00

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1 апреля воронежцев напугал мужчина, размахивающий на Ленинском проспекте железными прутьями. Когда дебошира задержали сотрудники Росгвардии, выяснилось, что 36-летний хулиган, житель Республики Коми, с ноября прошлого года находится в федеральном розыске за совершение кражи. Его этапируют в Ухту.

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ИСТОЧНИК KP.RU