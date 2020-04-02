2020-04-02T14:52:16+03:00
Общество

Воронежцы в период самоизоляции могут пожаловаться онлайн на переполненные мусорные контейнеры

Для это была создана специальная форма - вам достаточно прикрепить фото и написать точный адрес
Олег ИВАНОВ
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В официальной группе администрации города «ВКонтакте» воронежцы могут пожаловаться на переполненные контейнерные площадки. Отрабатываться будут предельно конкретные комментарии с точной привязкой к адресу и фотографией. Сделать фото можно, когда вы будете выносить мусор.

- Мы понимаем, что многие воронежцы займутся домашним хозяйством, начнут разбирать кладовки, балконы, начнут ремонт и воспользуются возможностью дойти до контейнерной площадки, чтобы выбросить не только обычные бытовые отходы, но и какие-то ненужные вещи, другой мусор. Многие помогут пожилым соседям вынести их мусор, чтобы те не покидали домов. Если темпы накопления отходов на площадках увеличатся, то текущей работы по вывозу может не хватить для своевременной их очистки. В ближайшие дни управы района должны взять на особый контроль состояние контейнерных площадок, – дал указание Вадим Кстенин.

Коммунальные предприятия и комбинаты благоустройства продолжают работать в штатном режиме. В мэрии также просят горожан ответственно подходить к парковке автомобилей – они не должны мешать работе мусоровозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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