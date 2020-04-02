2020-04-02T14:13:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Мошенники пытаются собрать с воронежцев штрафы за несоблюдение режима самоизоляции

В период коронавируса аферисты придумывают новые способы нажиться на доверчивости
Ярослав ИВАНОВ
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Мошенники никогда не спят! Аферисты используют любой способ нажиться на доверчивых гражданах. И ловко используют даже ситуацию с коронавирусом и ограничительными мерами для обогащения. Полицейские выявили новую байку, с помощью которой разводят воронежцев на деньги.

- Граждане стали получать на телефоны уведомления с контакта mvd-eye.online о том, что за "халатное отношение к пандемии нового вируса" им грозит 5 лет тюрьмы, но так как суды не работают, им предлагается оплатить "штраф срочного порядка" в размере 3500 рублей на некий якобы "государственный номер Теле2". Также в сообщении говорится, что нарушителям отведено 24 часа для уплаты штрафа, по истечении срока не оплатившие официально привлекаются к уголовной ответственности на основании статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, что данные сообщения к МВД России не имеют никакого отношения, мошенники даже статью УК РФ используют не по назначению. Обратите внимание, что ст. 207 УК РФ – это «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и к сложившейся ситуации с распространением коронавируса на территории нашей страны никак не применима, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Просим предупредить о новой форме мошенничества своих родных, близких, знакомых, особенно пожилых людей - они ведь самые доверчивые и добросовестные.

Будьте бдительны, доверяйте только официальным источникам информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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