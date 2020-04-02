2020-04-02T13:51:39+03:00
Происшествия

В Воронежской области пьяный водитель, сбивший насмерть подростка, может отправиться за решетку на 12 лет

Уголовное дело направлено в Панинский районный суд
Олег ИВАНОВ
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До 12 лет лишения свободы грозит 36-летнему жителю Эртильского района. Мужчину обвиняют в том, что он сел пьяным за руль, нарушил ПДД, что привело к гибели человека (ст. 264.1 УК РФ и п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). 2 апреля стало известно, что прокурор Эртильского района утвердил обвинительное заключение.

Еще в мае 2017 года этот мужчина попал под «административку» - тогда он также выпил и сел за руль. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года.

Однако его это не остановило: в декабре 2019 на улице Тихая города Эртиль пьяный водитель сбил двух несовершеннолетних пешеходов на «Ниве Шевроле». 17-летний юноша погиб на месте, а здоровью 12-летнего мальчика причинен легкий вред.

- Согласно акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, у виновника ДТП установлено опьянение. Наличие в выдыхаемом воздухе абсолютного этилового спирта в концентрации 0,948 мг/л, что втрое превышает допустимую норму, - объяснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Панинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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