В Воронеже директор УК обманул коммунальщиков на 4 млн рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T13:39:49+03:00

Ему грозит срок за причинение ущерба в особо крупном размере

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В Воронеже энергетики понесли ущерб в особо крупном размере в результате действий директора одной из управляющих кампаний Железнодорожного района.

50-летний руководитель УК заключил с поставщиком коммунальных услуг договор, по которому одна организация предоставляла услуги по электроснабжению, а другая их оплачивала. В результате за семь месяцев 2019 года мужчина присвоил более 4 млн рублей.

За причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием директору УК грозит срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU