В Воронежской области в связи с коронавирусом пенсии и пособия принесут на дом
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом. Так что пожилым воронежцам, а эта та категория граждан, которая находится в зоне особенного риска, не нужно беспокоиться о том, как они получат свои выплаты.
- В стране лишь 8% получающих пенсии клиентов до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придется - почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты, - уточнили в УФПС Воронежской области.
По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 можно также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг. К вам придет почтальон с мобильным почтово-кассовым терминалом.
ИСТОЧНИК KP.RU