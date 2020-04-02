В Воронежской области в связи с коронавирусом пенсии и пособия принесут на дом

2 Апр 2020 2020-04-02T13:55:48+03:00

В стране лишь 8% получающих пенсии клиентов до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Это касается тех, кто до сих пор получает выплаты в отделениях связи

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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом. Так что пожилым воронежцам, а эта та категория граждан, которая находится в зоне особенного риска, не нужно беспокоиться о том, как они получат свои выплаты.

- В стране лишь 8% получающих пенсии клиентов до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придется - почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты, - уточнили в УФПС Воронежской области.

По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 можно также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг. К вам придет почтальон с мобильным почтово-кассовым терминалом.

ИСТОЧНИК KP.RU