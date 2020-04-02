Март в Воронеже стал самым тёплым за последние 100 лет

2 Апр 2020 2020-04-02T12:09:52+03:00

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Март-2020 в Воронеже признан самым тёплым за последние 100 лет. 10 марта – воздух прогрелся до +19,4, а самым холодным днём стал 25 марта, синоптики зафиксировали 6 градусов мороза. Средне месячная температура воздуха составила +5,7° (предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 2002 году - плюс 4,2° тепла). Самый холодный март наблюдали в 1942 году, тогда зафиксировпли 10,3 градуса мороза. Статистику метеонаблюдений представил портал «Погода и климат».

Напомним, в этом году март стал поистине месяцем температурных рекордов.

Что касается апреля: в начале второго весеннего месяца воронежцев ждет похолодание, потом температура снова повысится до +18°.

ИСТОЧНИК KP.RU