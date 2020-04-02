Режим всеобщей самоизоляции по коронавирусу: мошенники собирают деньги с воронежцев на покупку масок для врачей

2 Апр 2020 2020-04-02T08:04:34+03:00

Даже в карантин по коронавирусу аферисты продолжают наживаться на сердобольных воронежцах

Изменить размер текста: A A

Очередной фейк, связанный с коронавирусом, 1 апреля поразил воронежские соцсети. Только он сеет не панику, а обчищает кошельки воронежцев.

- В социальных сетях и месенджерах появилась информация о сборе средств на закупку средств индивидуальной защиты от вирусной инфекции и передачи их на безвозмездной основе в больницы с указанием номера банковской карты. Данные сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские напоминают, что за распространение заведомо ложной общественно-значимой информации под видом достоверных сведений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Кроме этого, «шутников» ждёт уголовная статья за мошенничество.

Будьте бдительны! Доверяйте только официальным источникам информации! Не переводите незнакомым лицам деньги, не сообщайте паспортные данные, cvv-кoд карты (на обороте), а также пароли, приходящие в смс-сообщениях и другую конфиденциальную информацию.

Напомним, это уже не первый фейк в период коронавируса. Сначала ходили слухи об обработке Воронежа от заразы с вертолетов. Потом что скрывают настоящее число заболевших, и город закрыт (девушку, распространившую эту утку, накажут). Ещё - что по подъездам ходят дезинфекторы и обчищают квартиры, прикрываясь коронавирусом.

.

ИСТОЧНИК KP.RU