2020-04-01T21:07:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим работы почты в Воронежской области в период самоизоляции: как и что будет работать

2 и 3 апреля отделения Почты России будут работать в установленном режиме
Юлия ДИДЕНКО
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Почта России сообщила о графике работы в период всеобщей самоизоляции в Воронежской области. 2 и 3 апреля отделения в регионе будут открыты для клиентов. О дальнейших режиме обслуживания будет сообщено дополнительно.

В помещениях введут дополнительные меры безопасности. Так, например, в отделениях будет сокращено количество посетителей, которые смогут одновременно находиться внутри. Во время ожидания местным жителям необходимо также соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. На пол будет нанесена соответствующая разметка.

- Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Создана онлайн-форма оперативного сбора информации, через которую начальники отделений ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников. Во всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Расширяется выдача масок и санитайзеров персоналу, в первую очередь снабжаются почтовые отделения в регионах с наиболее высоким уровнем распространения вируса, - прокомментировали в ведомстве.

Но все-таки воронежцев просят воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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