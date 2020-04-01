2020-04-01T19:08:18+03:00
Происшествия

Пьяный водитель устроил ДТП на трассе "Дон" под Воронежем

Даже в условиях эпидемии коронавируса нарушителей на воронежских дорогах не убавилось
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото предоставлено пресс-службой УГИБДД по Воронежской областифото предоставлено пресс-службой УГИБДД по Воронежской области
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За последние дни в связи с нарастающей эпидемией коронавируса на дорогах области стало заметно меньше машин. Но нарушений меньше не стало, говорят в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. За последние 10 дней на дорогах выявили 226 водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения.

- К таким нарушениям относятся управление транспортным средством в состоянии опьянения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. На территории областного центра подобные нарушения допустил 51 водитель, - рассказали в областной ГИБДД.

Один из пьяных водителей вечером 31 марта устроил ДТП на 524 км М4- «Дон» в Новоусманском районе. Мужчина, которому 53 года, управляя автомобилем «Тойота Рав 4» протаранил стоявший на светофоре «Форд Фокус», под управлением 43-летнего жителя Кантемировского района. В результате аварии водитель «Тойоты» попал в больницу с ранениями. При освидетельствовании у виновника ДТП обнаружили 1,07 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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