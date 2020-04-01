2020-04-01T18:17:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим всеобщей самоизоляции в Воронеже: в день объявления ограничительных мер удвоилось количество звонков на телефон психологической помощи

Как люди справляются с одиночеством и стрессом
Елена ФЕДЯШЕВА
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В условиях изоляции мир сокращается до вида из окнаВ условиях изоляции мир сокращается до вида из окнаФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Режим всеобщего разобщения жителей региона вкупе с тревожными новостями с фронта борьбы воронежцев с коронавирусом вызывают психологический дискомфорт и тревогу у большинства жителей региона. Для их поддержки на период ограничительных мер в департаменте здравоохранения организовали экстренную психологическую помощь по телефонам. Здесь позвонивших консультируют специалисты психоневрологического диспансера.

Как рассказали «КП»-Воронеж в пресс-службе департамента, телефоны востребованы, и количество звонков постоянно увеличивается. Так, 30 марта на «горячую линию» обратились три человека, в день объявления всеобщей самоизоляции, 31 марта, звонков было пять, а сегодня, 1 апреля, только до обеда за консультацией к психологам обратились три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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