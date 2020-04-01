Режим всеобщей самоизоляции в Воронеже: в день объявления ограничительных мер удвоилось количество звонков на телефон психологической помощи
Режим всеобщего разобщения жителей региона вкупе с тревожными новостями с фронта борьбы воронежцев с коронавирусом вызывают психологический дискомфорт и тревогу у большинства жителей региона. Для их поддержки на период ограничительных мер в департаменте здравоохранения организовали экстренную психологическую помощь по телефонам. Здесь позвонивших консультируют специалисты психоневрологического диспансера.
Как рассказали «КП»-Воронеж в пресс-службе департамента, телефоны востребованы, и количество звонков постоянно увеличивается. Так, 30 марта на «горячую линию» обратились три человека, в день объявления всеобщей самоизоляции, 31 марта, звонков было пять, а сегодня, 1 апреля, только до обеда за консультацией к психологам обратились три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU