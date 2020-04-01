2020-04-01T17:41:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Воронеже: коммунальщики подметают и моют пустой город

Во всех районах в плановом порядке продолжается весенняя уборка
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В условиях самоизоляции коммунальщики продолжают ходить на работу и круглосуточно наводить порядок в практически пустом городе. Правда, теперь делают это в масках.

Например, в Ленинском районе в ночь с 31 марта на 1 апреля работали 24 единицы техники и девять рабочих ручной уборки. Они трудились на улицах Ф. Энгельса, Куцыгина, Куколкина, Красноармейская, Никитинская. За ночь смели 37 тонн песка и собрали 12 кубометров мусора. С улиц Кривошеина и Красноармейской вывезли порубочные остатки.

Опиленные ветки во вторник собрали и в Коминтерновском районе на улицах Киевская и Беговая.

Особое внимание в эти дни во всех районах города уделяют поливу улиц и тротуаров. Ведь в условиях сухой погоды стало пыльно, а с частицами пыли в воздух поднимаются и возбудители болезней. Поэтому влажная уборка вместе с карантинными мерами направлена на борьбу с эпидемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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