Из-за эпидемии коронавируса Воронежское управление Росреестра временно отменяет проверки по земельному законодательству

1 Апр 2020 2020-04-01T17:15:49+03:00

Штрафовать за нарушения не будут до 1 мая

Изменить размер текста: A A

Эпидемия коронавируса внесла коррективы в режим работы Росреестра. В соответствии с поручением правительства России ведомство приняло решение до 1 мая отложить все плановые проверки граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению требований земельного законодательства. Об этом «Комсомолке» рассказали в Воронежском управлении Росреестра.

Внеплановые проверки будут проводиться в исключительных случаях. Например, при угрозе причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Приостановка Управлением проведения плановых проверок связана с распространением коронавируса, - пояснил Роман Иволгин, заместитель руководителя Управления Росреестра по Воронежской области. - Также на три месяца продлеваются сроки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений земельного законодательства. Все запланированные ранее проверки будут проведены после снятия вынужденных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU