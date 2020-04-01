Из-за эпидемии коронавируса Воронежское управление Росреестра временно отменяет проверки по земельному законодательству
Эпидемия коронавируса внесла коррективы в режим работы Росреестра. В соответствии с поручением правительства России ведомство приняло решение до 1 мая отложить все плановые проверки граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по исполнению требований земельного законодательства. Об этом «Комсомолке» рассказали в Воронежском управлении Росреестра.
Внеплановые проверки будут проводиться в исключительных случаях. Например, при угрозе причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- Приостановка Управлением проведения плановых проверок связана с распространением коронавируса, - пояснил Роман Иволгин, заместитель руководителя Управления Росреестра по Воронежской области. - Также на три месяца продлеваются сроки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений земельного законодательства. Все запланированные ранее проверки будут проведены после снятия вынужденных ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU