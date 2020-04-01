В Воронежской области снизилась заболеваемость гриппом

1 Апр 2020 2020-04-01T16:30:43+03:00

За неделю заболевших стало на 9 процентов меньше

Изменить размер текста: A A

За прошлую неделю на 9% сократилось число заболевших гриппом и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 23 по 29 марта за помощью к врачам обратились 9407 больных, в том числе 5240 – детей до 14 лет.

На сегодня заболеваемость ниже эпидпорога почти на 15%. Среди выявляемых возбудителей вирусы как гриппозной, так и не гриппозной этиологии: грипп А, грипп В, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и вирусы парагриппа.

Врачи напоминают воронежцам и жителям области о необходимости строго соблюдать меры профилактики и личную гигиену. Особенно – в условиях эпидемии коронавируса.

- В случае подозрения у себя вирусной инфекции в течение ближайших часов обратитесь к врачу, - призывают специалисты. - Не пренебрегайте лечением, которое назначил вам врач, своевременно принимайте назначенные лекарственные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU