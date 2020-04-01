2020-04-01T16:38:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области: начались внезапные проверки таксистов

Во время них обращают внимание на то, носят ли водители маски и есть ли у них дезинфицирующие средства
Юрий КОЗЛОВ
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Беспокоитесь за свое здоровье - предложите таксисту надеть маску.Беспокоитесь за свое здоровье - предложите таксисту надеть маску.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В условиях режима всеобщей самоизоляции, введенной указом губернатора Воронежской области Александра Гусева 31 марта, просто так выйти из дома уже нельзя. Дойти до остановки общественного транспорта, а тем более ехать в нем не на работу и не с нее – получается, уже нарушение. Да и рисковать своим здоровьем в маршрутке здравомыслящий человек без крайней необходимости вряд ли захочет. Остается такси. Но возникает вопрос, как водители, подвозящие нас, соблюдают правила профилактики. И кто это контролирует.

Оказалось, что эти вопросы находятся в ведении правительства области, его сотрудники руководствуются рекомендациями Роспотребнадзора. А они просты: водители должны ездить в масках и регулярно обрабатывать салон машины дезинфицирующими средствами. Также санитарные врачи советуют: если заднее сидение свободно, лучше ездить именно на нем. Все-таки больше шансов хоть как-то соблюсти социальную дистанцию. Пусть и явно не до конца: напомним, по утверждениям медиков, безопасное расстояние, на котором коронавирус не передается, - 1,5 – 2 метра.

- Мы призываем таксистов соблюдать эти рекомендации, - сообщили в региональном правительстве. – Но только словами не ограничиваемся. Наши сотрудники делают выборочные проверки. Обращают внимание на то, надел ли водитель маску, есть ли у него салфетки, другие дезинфицирующие средства. Впрочем, надо отдать должное: крупные службы такси прислушиваются к тому, что нужно следить за профилактикой коронавируса.

Волнующимся за свое здоровье горожанам стоит просто напоминать водителям о том, что лучше надеть маску. Если у него она есть, и таксист – человек адекватный, он пойдет вам навстречу. В конце концов, если вас что-то беспокоит (например, водитель кашляет), можно вызвать другую машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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