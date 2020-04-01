Режим самоизоляции в Воронежской области: как будут курсировать электрички и автобусы в регионе

1 Апр 2020 2020-04-01T16:06:05+03:00

Отменять транспорт пока не планируется, но изменения в его работе все же произойдут

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В Воронежской области с 31 марта ввели режим всеобщей самоизоляции . До особого распоряжения жителям региона запретили выходить из дома без острой необходимости.В столице Черноземья зафиксировали снижение пассажиропотока. Из-за этого ввели особый режим работы общественного транспорта. А как же быть с электричками и автобусами в регионе?

Как пояснили в пресс-службе правительства области, сокращать количество электричек пока не планируется, но так как пассажиров стало в разы меньше, то в некоторых из них будут уменьшать количество вагонов до 4-6.

Что же касается автобусов внутри области, то, по информации властей, пассажиропоток в них упал на 70%. В связи с этим будут скорректированы интервалы их курсирования. Например, если раньше автобусы ходили каждые полчаса, то по новому графику они будут приходить каждый час. Точное время будет подбираться к каждому району индивидуально.

Перед поездкой лучше уточнять расписание на вокзалах.

ИСТОЧНИК KP.RU