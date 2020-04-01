2020-04-01T20:11:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим всеобщей изоляции в Воронеже: какие направления здравоохранения продолжают работать

С прививками придется потерпеть, а призывная компания – по графику
Елена ФЕДЯШЕВА
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Прививки делают только по жизненным показаниямПрививки делают только по жизненным показаниямФото: из архива «КП»
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В департаменте здравоохранения Воронежской области рассказали, какие направления медслужбы и на карантине по коронавирусу продолжают работать в обычном режиме. В первую очередь, как мы уже писали раньше, жители региона продолжают получать неотложную помощь. Врачи принимают пациентов по острой боли и в случаях, представляющих угрозу жизни.

Без изменений работают онкологическая служба, служба медицинского освидетельствования. По графику идет подготовка к призыву в армию: комиссии обследуют кандидатов на срочную службу.

А вот о плановых прививках на время всеобщей самоизоляции придется позабыть. Сейчас вакцинацию проводят только по экстренным показаниям, отметили в департаменте. Например, если вас покусала собака, то откладывать прививку от бешенства нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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