2020-04-01T15:28:39+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина попал в ДТП на угнанном автомобиле

На месте аварии его задержали сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже 30-летний местный житель попал в ДТП на угнанной машине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 1 апреля.

Так, в дежурную часть в Подгоринском районе поступила информация об аварии. Сотрудники полиции сразу выехали на место происшествия. Оказалось, что житель хутора Никольский в доме знакомой на улице Пролетарской распивал спиртные напитки. Утром он решил добраться до соседнего села, но машины у него не было. Зато авто имелось у его 34-летней приятельницы. Он тайком взял ключи от «Опеля-Корса» и уехал.

Но по пути он не справился с управлением и вылетел в кювет. Там его и задержали правоохранители.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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