2020-04-01T15:13:25+03:00
Происшествия

Под Воронежем жителей аварийных домов расселили в сырые, разрушающиеся новостройки

По материалам прокурорской проверки в полиции возбудили уголовное дело о хищении денег
Елена ФЕДЯШЕВА
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По поручению Генерального прокурора России прокурор Воронежской области выехал в Семилукский район, чтобы разобраться в ситуации с расселением людей из аварийного жилья. На месте Александр Гулягин пообщался с жителями аварийных домов и осмотрел жилье, предоставленное для переселения. При этом люди пожаловались прокурору области на неудовлетворительное состояние несущих конструкций дома, систем инженерных коммуникаций, вентиляции и дымоудаления.

Прокурорская проверка выяснила, что 2013-2014 годах жильцам нескольких аварийных многоэтажек Семилук по муниципальной программе приобретены квартиры в двух новых домах по ул. Транспортная, д. 4Б/1, 4Б/2.

- Застройщиком этих домов являлось ООО «ВоронежЖилРесурс», которому в рамках муниципального контракта было выплачено свыше 62 миллионов рублей, - сообщиет пресс-служба прокуратуры Воронежской области. - При этом многоквартирные дома, в которых приобретены квартиры для переселенцев, построены с грубым нарушением строительных норм и правил, и не пригодны для комфортного и безопасного проживания.

В частности, в них отслаиваются балконы, плохо работает система вентиляции, из-за чего на стенах влажных помещений образуется плесень, на отмостке и лестничных пролетах появились трещины. Все это наводит на подозрение о возможном хищении строительной компанией бюджетных средств.

На основании материалов прокурорской проверки следственный отдел ОМВД России по Семилукскому району возбудил уголовное дело по статье «мошенничество, в особо крупном размере», за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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