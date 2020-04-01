2020-04-01T15:02:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Контроль за соблюдением самоизоляции в Воронежской области: кто и как будет проводить

Пока контролировать соблюдение самоизоляции начали только в Нововоронеже
Юрий КОЗЛОВ
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Казаки будут следить за порядком почти как обычно - только маски наденут.Казаки будут следить за порядком почти как обычно - только маски наденут.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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После опубликования указа губернатора Александра Гусева от 31 марта сразу возник вопрос: кто будет контролировать соблюдение режима всеобщей самоизоляции в Воронежской области.

Оказалось, пока соответствующие меры приняли только в городе атомщиков – Нововоронеже. Там полицейские вместе с казаками начали круглосуточно ходить в патрули с целью обнаружить бесцельно слоняющихся граждан.

- Штрафовать таких несознательных людей невозможно – пока на это нет никаких законных механизмов. Наши сотрудники вместе с народными дружинами казаков просто останавливают прохожих и проводят с ними разъяснительную работу – с тем, чтобы они как можно быстрее возвращались домой, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Отметим также, что все, кто ходит в патрули, соблюдают все гигиенические требования – носят маски и пользуются дезинфицирующими средствами. И тем, и другим их обеспечивают.

Пока такие контролирующие меры ввели только в Нововоронеже. Во всяком случае и в полиции, и в правительстве области об аналогичных инициативах в других городах ничего не знают. В пресс-службе мэрии Воронежа воздержались от комментариев по этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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