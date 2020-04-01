2020-04-01T15:08:34+03:00
Коронавирус Covid-19

На вокзалах в Воронежской области из-за коронавируса появилась специальная разметка

Персонал обеспечили медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками
Юлия ДИДЕНКО
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На вокзалах в Воронежской области усилили меры эпидемиологической безопасности из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-центре ЮВЖД в среду, 1 апреля.

Персонал обеспечили медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция, проверка вентиляционных систем и систем кондиционирования. Помещения постоянно проветриваются. На стендах разместили памятки о мерах профилактики заболевания.

Медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.

Кроме того, в кассовых залах, у информационных табло и информационно-справочных стоек, на входном контроле и в переходах нанесена специальная разметка Теперь посетители должны будут находиться в 1,5 друг от друга. О соблюдении всех мер пассажиров информируют по громкоговорителям.

Также на вокзалах закрыли все пункты общественного питания, не ведется торговля непродовольственными товарами, не являющимися товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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