На вокзалах в Воронежской области из-за коронавируса появилась специальная разметка
На вокзалах в Воронежской области усилили меры эпидемиологической безопасности из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-центре ЮВЖД в среду, 1 апреля.
Персонал обеспечили медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция, проверка вентиляционных систем и систем кондиционирования. Помещения постоянно проветриваются. На стендах разместили памятки о мерах профилактики заболевания.
Медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.
Кроме того, в кассовых залах, у информационных табло и информационно-справочных стоек, на входном контроле и в переходах нанесена специальная разметка Теперь посетители должны будут находиться в 1,5 друг от друга. О соблюдении всех мер пассажиров информируют по громкоговорителям.
Также на вокзалах закрыли все пункты общественного питания, не ведется торговля непродовольственными товарами, не являющимися товарами первой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU