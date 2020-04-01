В Воронеже во время алкогольных посиделок пострадал 57-летний мужчина

1 Апр 2020 2020-04-01T13:54:22+03:00

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В Воронеже на улице Клубной мужчина ранил ножом 57-летнего местного жителя. Инцидент произошел в среду, 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На место ЧП выехали сотрудники полиции. Оказалось, что ссора между двумя воронежцами возникла после того, как они вместе выпивали спиртные напитки. Тогда один из них схватил нож и ударил им собутыльника. К счастью, травма оказалась не серьезной. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. А вот нападавший успел сбежать.

ИСТОЧНИК KP.RU