В Воронежской области чиновницу отдела по образованию оштрафовали за игнорирование обращений жителей

1 Апр 2020 2020-04-01T13:41:55+03:00

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В Репьевском районе чиновницу отдела по образованию привлекли к административной ответственности за игнорирование обращений местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в понедельник, 1 апреля.

Так, в декабре 2019 года женщина направила заказное письмо в отдел по образованию администрации района по вопросу опеки над ребенком. Главный специалист его получил. Но ответа местная жительница так и не получила.

В отношении чиновницы возбудили дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Мировой суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU