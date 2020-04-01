Режим самоизоляции в Воронеже: где погулять с ребенком в коляске

1 Апр 2020 2020-04-01T13:21:04+03:00

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Семьи с маленькими детьми в условиях всеобщей самоизоляции волнуются, что их малыши лишены свежего воздуха. В связи с этим «КП»-Воронеж обратилась за комментариями в департамент здравоохранения области. Можно ли выходить на прогулки с малышами в колясках, защищенных от контактов с другими людьми?

- Можно, - ответили в департаменте. – Но только в случае, если вы уверены, что риск встретить кого-то постороннего на улице исключен. Как правило, это закрытая территория, например, двор частного дома.

Если гарантии полной изоляции на улице нет, то лучше оставаться дома. Альтернативой прогулки может стать сон малыша на балконе или в комнате с открытым окном.

ИСТОЧНИК KP.RU