2020-04-01T13:04:04+03:00
Общество

В Воронеже изменилась «горячая линия» по вопросам лекарственного обеспечения

Теперь о льготном обеспечении медикаментами нужна узнавать по новому номеру
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Изменился номер телефона «горячей линии» Воронежского центра контроля качества и сертификации лекарственных средств. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Обращения граждан по вопросам лекарственного обеспечения, в том числе льготного лекарственного обеспечения, будут приниматься по телефону 212-64-39, - уточнили в облздраве

«Горячая линия» работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:45, в пятницу с 8:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45. Суббота и воскресенье - выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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