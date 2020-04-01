Воронежцы сняли пародийный ролик с лайфхаками против коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T13:16:20+03:00

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В Воронежской области увеличивается количество зараженных коронавирусом, вводят всеобщий режим самоизоляции, до лета отменены все массовые развлекательные мероприятия. В этой обстановке все напрочь забыли про День смеха, который отмечают 1 апреля. Но творческие горожане решили напомнить о празднике и поднять местным жителям настроение. Они опубликовали на канале «Прочие, не те» пародийный ролик с лайфхаками против Covid-19.

Креативные ребята показали, как сделать защитные маски из женского бюстгальтера, рассказали о правильных букетах для девушек в период пандемии и даже попытались поймать похитителя туалетной бумаги. Посмотрите и улыбнитесь. Ведь сейчас нам паника ни к чему.

Напомним, горожане уже снимали «перченые» видео про вонь в Воронеже, местный транспорт, ремонт виадука на 9 Января и новогодние мечты. Все они пользовались успехом у местных жителей, ведь затрагивали самые острые темы.

COVID-19. Вакцина потеряна. Лайфхаки по выживанию. Билеты на VIP-ковчег..Первоапрельский ролик на серьёзную тему.

ИСТОЧНИК KP.RU