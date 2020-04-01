Воронежцы сняли пародийный ролик с лайфхаками против коронавируса
В Воронежской области увеличивается количество зараженных коронавирусом, вводят всеобщий режим самоизоляции, до лета отменены все массовые развлекательные мероприятия. В этой обстановке все напрочь забыли про День смеха, который отмечают 1 апреля. Но творческие горожане решили напомнить о празднике и поднять местным жителям настроение. Они опубликовали на канале «Прочие, не те» пародийный ролик с лайфхаками против Covid-19.
Креативные ребята показали, как сделать защитные маски из женского бюстгальтера, рассказали о правильных букетах для девушек в период пандемии и даже попытались поймать похитителя туалетной бумаги. Посмотрите и улыбнитесь. Ведь сейчас нам паника ни к чему.
Напомним, горожане уже снимали «перченые» видео про вонь в Воронеже, местный транспорт, ремонт виадука на 9 Января и новогодние мечты. Все они пользовались успехом у местных жителей, ведь затрагивали самые острые темы.
COVID-19. Вакцина потеряна. Лайфхаки по выживанию. Билеты на VIP-ковчег..Первоапрельский ролик на серьёзную тему.
ИСТОЧНИК KP.RU