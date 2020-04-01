Регистрация браков в Воронеже во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время
В региональном управлении ЗАГС рассказали, как будут регистрировать браки в Воронеже во время коронавируса. Оказалось, по крайней мере до конца текущей недели горожанам рекомендуют не оформлять свои отношения. Потом примут решение, вернуться к нормальному режиму работы или нет.
- Сейчас браков немного – по области всего несколько десятков, - сообщили в управлении. – В принципе идем навстречу людям. Если нет возможности перенести, проводим регистрацию.
По-прежнему в органах ЗАГС можно получить только свидетельства о рождении и смерти. Умерших регистрируют по адресу: Ленинский проспект, 154 в обычном режиме. В районных отделах ЗАГС, чтобы получить свидетельство о рождении, нужно предварительно позвонить и договориться о времени.
Нельзя получать различные дубликаты, справки. Навстречу могут пойти только, если документы необходимы для срочного лечения. Также нельзя будет зарегистрировать разводы.
ИСТОЧНИК KP.RU