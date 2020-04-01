Регистрация браков в Воронеже во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время

1 Апр 2020 2020-04-01T12:59:15+03:00

Лучше оформить свои отношения во время, не омраченное пандемией коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы узнали, как будут регистрировать браки в Воронеже во время коронавируса

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В региональном управлении ЗАГС рассказали, как будут регистрировать браки в Воронеже во время коронавируса. Оказалось, по крайней мере до конца текущей недели горожанам рекомендуют не оформлять свои отношения. Потом примут решение, вернуться к нормальному режиму работы или нет.

- Сейчас браков немного – по области всего несколько десятков, - сообщили в управлении. – В принципе идем навстречу людям. Если нет возможности перенести, проводим регистрацию.

По-прежнему в органах ЗАГС можно получить только свидетельства о рождении и смерти. Умерших регистрируют по адресу: Ленинский проспект, 154 в обычном режиме. В районных отделах ЗАГС, чтобы получить свидетельство о рождении, нужно предварительно позвонить и договориться о времени.

Нельзя получать различные дубликаты, справки. Навстречу могут пойти только, если документы необходимы для срочного лечения. Также нельзя будет зарегистрировать разводы.

ИСТОЧНИК KP.RU