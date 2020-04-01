В Воронеже женщина лишилась 127 тысяч рублей во время сдачи квартиры в аренду

1 Апр 2020 2020-04-01T12:23:17+03:00

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В Воронеже 58-летняя местная жительница лишилась 127 тысяч рублей после разговора с мошенником. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в среду, 1 апреля.

Женщина разметила объявление о сдаче своей квартиры в аренду. Через некоторое время с ней связался мужчина, который якобы готов снять жилье на длительный срок из-за командировки. Мошенник заявил, что для отчетности ему нужен чек об оплате, убедил горожанку перевести деньги на банковскую карту и предложил помощь в её оформлении.

Жительница Воронежа сообщила неизвестному свои персональные данные. После этого мошенник получил доступ к ее расчетному счету и похитил у нее 127 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в регионе зарегистрировано пять сообщений о противоправных мошеннических действиях. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU