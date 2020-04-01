Бухгалтер воронежского рекламного агенства украла со счета организации больше 2 миллионов рублей

1 Апр 2020 2020-04-01T11:41:34+03:00

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В Воронеже бухгалтер одного из рекламных агентств украла со счета организации больше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 1 апреля.

Пропажу денег обнаружили руководители фирмы. Они обратились в полицию. Оказалось, что 32-летняя местная жительница имела доступ к банковскому счету фирмы. И с 1 января 2017 года по 10 марта этого года умудрилась перевести на свой счет 2 млн 316 тысяч рублей.

Правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и собрали доказательства противоправной деятельности женщины.

На нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Теперь горожанке грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU