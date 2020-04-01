Воронежцы жалуются на забитые утром и вечером маршрутки

1 Апр 2020 2020-04-01T11:45:23+03:00

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1 апреля в соцсетях опубликовали несколько постов о том, что, несмотря на объявленный режим всеобщей самоизоляции, утром и вечером автобусы на некоторых маршрутах общественного транспорта переполнены.

К примеру, жалуются на то, что утром невозможно было уехать с остановки «Птичий рынок» на автобусе № 105. Схожая проблема на левом берегу на остановке «Рокосовского» - там в принципе трудно было сесть на какую-либо маршрутку. Также люди сообщали, что ходят битком автобусы №№ 49, 49а, 52 и 90. Кроме того, без конкретики по номерам маршруток рассказывали, что вечером 31 марта было сложно уехать до Придонского с проспекта Труда, с Девицкого выезда в сторону улицы 9 Января.

- На маршруте № 105 принято решение выпустить на линию еще две машины. Перевозчики также приняли решение о выпуске 1 апреля автобусов и на следующие маршруты: 3, 6м, 11, 20б, 20м, 34, 47, 49, 52ав, 62, 65, 67а, 68, 70а, 76, 81, 88, 88а, 91, 115, 120в, 125а – это в основном дублирующиеся, не являющиеся обязательными. Если тенденция на дальнейшее падение пассажиропотока наблюдаться не будет, то число машин в часы пик еще увеличат, - сообщили в мэрии Воронежа. - Горожанам настоятельно рекомендуем строго придерживаться требований режима всеобщей самоизоляции, не совершать поездок без острой необходимости.

Напомним, из-за того, что, по утверждениям городской администрации, число пассажиров в общественном транспорте снизилось почти на 70 процентов, режим работы маршруток скорректировали. Теперь максимальное время ожидание автобуса в часы пик (с 6.30 до 9.30 и с 16.30 до 19.00) увеличилось до получаса, а в остальное время – до часа. В то же время в мэрии сообщили, что до конца недели можно будет бесплатно парковаться в центре города на личном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU