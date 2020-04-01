Режим всеобщей самоизоляции в Воронеже: где получить психологическую помощь

1 Апр 2020 2020-04-01T11:23:25+03:00

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В условиях режима всеобщей самоизоляции большинство людей начинает испытывать дискомфорт. Особенно те, кто в обычной жизни привыкли к активному образу жизни и общению с широким кругом людей.

Для психологической помощи жителям региона работают два телефона «горячей линии» Департамента здоравоохранения: 473-202-96-76 и 473-71-53-50. И телефон доверия помощи ГУ МЧС по области: 473-277-99-00.

Кстати, бороться с плохими мыслями и депрессией поможет просмотр хорошего фильма или чтение произведения из жанра фантастики или антиутопии, тонизирующая зарядка, а также занятие хобби, на которое раньше не оставалось времени.

ИСТОЧНИК KP.RU