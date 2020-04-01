Трое мужчин пострадали в столкновении иномарок в Воронежской области

1 Апр 2020 2020-04-01T10:20:08+03:00

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В Каширском районе в ночном ДТП с двумя иномарками пострадали трое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария случилась на 658 км автодороги М-4 «Дон» в среду, 1 апреля, в 2.30 ночи. По предварительным данным, водитель автомобиля «Шкода-Октавия», 45-летний житель Боброва, врезался в попутный «Ниссан-Ларго», за рулем которого был 46-летний житель Ставропольского края.

В результате ДТП пассажиры «Ниссана» жители Ставропольского края, мужчины в возрасте 33, 34 и 47 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их госпитализировали.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 69 ДТП, из них в областном центре – 44, на федеральных дорогах – восемь, в районах области – 17. В двух ДТП травмы различной степени тяжести получили три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU