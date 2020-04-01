В Воронежской области объявили конкурс на создание памятника герою рассказа Шолохова

1 Апр 2020 2020-04-01T09:40:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области объявили конкурс на определение лучшего проекта памятника Андрею Соколову – фронтовому шоферу, герою рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека». Об этом сообщили в управлении архитектуры и градостроительства региона.

Работы могут прислать профессиональных художники, скульпторы, архитекторы дизайнеры; авторские коллективы, физические и юридические лица. Победитель получит приоритетное право реализации проекта, а также премию 50 тысяч рублей.

Скульптурную композицию планируется установить на прилегающей территории к мемориальному комплексу «Осетровский плацдарм» в с. Осетровка Верхнемамонского района.

Регистрация участников продлится до 30 апреля, а работы будут приниматься до 20 мая по адресу: город Воронеж, улица Плехановская, 9, офис 311. Итоги подведут 25 мая.

Справка «КП»

Герой Андрей Соколов - уроженец Воронежской области. На его долю выпали суровые испытания. Но он сумел сохранить силу духа несмотря на тяжелое ранение, плен, побег, гибель семьи, и, наконец, гибель сына 9 мая 1945 года. После войны он усыновил мальчика-сироту, которому представился отцом.

ИСТОЧНИК KP.RU