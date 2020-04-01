В Воронежской области должник на арестованном авто попытался сбежать от судебных приставов

1 Апр 2020 2020-04-01T09:15:00+03:00

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В Панинском районе 49-летний местный житель попытался сбежать от судебных приставов на автомобиле, находящемся в залоге у банка. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Приставам поступил исполнительный лист об обращении взыскания на заложенный автомобиль Audi Q5. Сразу же они возбудили исполнительное производство. Машину должник успел фиктивно продать своему брату, но продолжал пользоваться им сам.

Во время ареста авто 49-летний мужчина попытался скрыться на нем, но его оперативно остановили и задержали сотрудники ГИБДД. Машину забрали.

- В настоящий момент осуществляются действия по передаче арестованного имущества на реализацию, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU