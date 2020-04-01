2020-04-01T11:26:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, новости на 1 апреля 2020-го: ввели всеобщий режим самоизоляции, еще у двух выявили COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Воронеже на утро 1 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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У восьми воронежцев подтвердился новый вирус.У восьми воронежцев подтвердился новый вирус.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 31 марта в Воронежской области из-за коронавируса ввели режим всеобщей самоизоляции. Выходить на улицу разрешается только для обращения за экстренной помощью, поездок на работу (если вас не перевели на удаленку), покупок продуктов, выгула собак и выноса мусора. Запрета на использование личных автомобилей нет. Общественный транспорт будет ходить, но его расписание скорректировали.

В магазинах с продуктами питания нанесут разметку, чтобы помогать жителям ориентироваться и соблюдать безопасную дистанцию. Заступили в свой «квадратик» - следующий ждет своей очереди, чтобы пройти через кассу. Воронежские полицейские из-за введения особого режима ходят по домам и проводят профилактические беседы с жителями областного центра. Участковые рассказывают об угрозе заражения вирусом COVID-19 и объясняют людям, почему нужно оставаться дома.

Потери регионального бюджета из-за ситуации с распространением коронавируса составят не менее 10 млрд рублей. «Просадка» в частности по туристическому бизнесу, составила порядка 80%.

Около миллиона медицинских масок могут привезти в Воронежскую область в течение недели. Но есть загвоздка: пока на этот товар ждут сертификат. Только если документ будет получен, маски смогут распространять через аптеки.

Еще двое воронежцев заразились коронавирусом. Это 58-летний мужчина, который вернулся из Доминиканы, и 23-летняя девушка, которая была в Марокко. В то же время первых двух пациентов, излечившихся от коронавируса, выписали из Новоусманской районной больницы. Также отправился домой еще один пациент, который контактировал с этими двумя зараженными, но сам не заболел.

Таким образом, всего в Воронежской области подтвержденных случаев COVID-19 - восемь. В стационарах с подозрением на коронавирус остаются 37 жителей области. Наблюдаемых на дому стало резко меньше - 828. Почти полторы тысячи человек признали здоровыми.

В регионе запустили единую горячую линию всех ведомств по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

Коронавирус в Черноземье. Данные на 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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