В заповеднике в Воронежской области показали косуль на самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T08:05:08+03:00

Животные находятся у себя дома - в лесу

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В Хоперсоком государственном природном заповеднике показали пример соблюдения самоизоляции. Косули находятся у себя дома - в лесу. Не похидать свои жилища без острой необходимости призвали и жителей Воронежской области.

Косуля на самоизоляции в заповеднике 1.

А во время карантина воронежцам предложили посмотреть видеозаписи с фотоловушек. На них осторожные косули прогуливаются по лесу в поисках еды. Скрытых камер они не замечают, поэтому всю их грацию можно увидеть во всей красе.

Косуля в на самоизоляции в заповеднике.

Напомним, экскурсионные объекты Хоперского заповедника не работают с 28 марта по 6 апреля включительно. Визит-центр также не будет принимать гостей. При этом : охрана территории будет осуществляться в полном объеме.

А тем временем в Воронежской области с 31 марта ввели режим всеобщей самоизоляции. До особого распоряжения жителям региона запретили выходить из дома без острой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU