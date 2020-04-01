2020-04-01T08:05:08+03:00
Дом. Семья

В заповеднике в Воронежской области показали косуль на самоизоляции

Животные находятся у себя дома - в лесу
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:

В Хоперсоком государственном природном заповеднике показали пример соблюдения самоизоляции. Косули находятся у себя дома - в лесу. Не похидать свои жилища без острой необходимости призвали и жителей Воронежской области.

Косуля на самоизоляции в заповеднике 1.

А во время карантина воронежцам предложили посмотреть видеозаписи с фотоловушек. На них осторожные косули прогуливаются по лесу в поисках еды. Скрытых камер они не замечают, поэтому всю их грацию можно увидеть во всей красе.

Косуля в на самоизоляции в заповеднике.

Напомним, экскурсионные объекты Хоперского заповедника не работают с 28 марта по 6 апреля включительно. Визит-центр также не будет принимать гостей. При этом : охрана территории будет осуществляться в полном объеме.

А тем временем в Воронежской области с 31 марта ввели режим всеобщей самоизоляции. До особого распоряжения жителям региона запретили выходить из дома без острой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже во время алкогольных посиделок пострадал 57-летний мужчина
В Воронежской области чиновницу отдела по образованию оштрафовали за игнорирование обращений жителей
Режим самоизоляции в Воронеже: где погулять с ребенком в коляске
В Воронеже изменилась «горячая линия» по вопросам лекарственного обеспечения
Воронежцы сняли пародийный ролик с лайфхаками против коронавируса
Регистрация браков в Воронеже во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время
Tele2 дополняет тарифы уникальными предложениями для абонентов в период самоизоляции
В Воронеже женщина лишилась 127 тысяч рублей во время сдачи квартиры в аренду
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
Коронавирус в Воронеже: на средства защиты врачей из резерва выделили 16,2 миллиона
Бухгалтер воронежского рекламного агенства украла со счета организации больше 2 миллионов рублей
Воронежцы жалуются на забитые утром и вечером маршрутки
Режим всеобщей самоизоляции в Воронеже: где получить психологическую помощь
В Воронежской области зарегистрировали четыре новых случая коронавируса
Воронежская телебашня призвала местных жителей оставаться дома
До конца недели платные парковки в Воронеже будут работать в режиме выходного дня
Трое мужчин пострадали в столкновении иномарок в Воронежской области
В Воронежской области объявили конкурс на создание памятника герою рассказа Шолохова
В Воронежской области должник на арестованном авто попытался сбежать от судебных приставов
Коронавирус в Воронеже, новости на 1 апреля 2020-го: ввели всеобщий режим самоизоляции, еще у двух выявили COVID-19
В заповеднике в Воронежской области показали косуль на самоизоляции