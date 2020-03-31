В Воронежской области наркоторговцы изображали влюбленную парочку

31 Март 2020 2020-03-31T20:38:21+03:00

"Улов" сотрудников наркоконтроля при обыске оказался довольно большим. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У них нашли около килограмма «синтетики» [фото]

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Полицейские передали в суд уголовное дело в отношении трех жителей Борисоглебска. Их обвиняются в сбыте наркотических средств бесконтактным способом.

По данным следствия, роли в преступной группе распределялись так. 23-летний мужчина забирал крупные партии наркотиков из тайников в лесу, а 19-летняя девушка с 20-летним парнем, чтобы отвести от себя подозрения, изображая влюбленную пару, продавали оптовые партии «солей», раскладывая их в частном секторе. Злодействовали они в Борисоглебске, Россоши, Лисках, Павловске и Бутурлиновке. Ездили они по своим грязным делишкам на общественном транспорте, либо находя объявления на сайте по поиску попутчиков.

В частном доме, арендованном преступниками в Борисоглебске, в ходе обыска сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли около килограмма синтетических наркотиков, приготовленных к продаже, а также электронные весы, упаковочные материалы, банковские и сим-карты.

- 23-летнего наркоторговца отправили в следственный изолятор. Мнимых влюбленных отправили под домашний арест. Дело направили в Борисоглебский городской суд. Наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU