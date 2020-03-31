В Воронеже девушку, распустившую слух о закрытии города, могут оштрафовать на 100 тысяч рублей

31 Март 2020 2020-03-31T20:17:45+03:00

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Полицейские задержали 32-летнюю девушку, разместившую в соцсетях фейковый пост о том, что якобы от людей скрывают истинную ситуацию, а на самом деле Воронеж уже закрыли как инфицированный город. Автор ложных слухов извинилась перед теми, кто увидел ее сообщение, и удалила его.

- Посмотрев много новостей о коронавирусе в интернете, я ударилась в панику, - признается она на видео. – Увидела, что много людей продолжает ходить на работу. И решила записать провокационный пост, чтобы все оставались дома. У меня много подписчиков в соцсетях, и, почитав много комментариев, поняла, что была не права и изменила содержание сообщения. Считаю, что сделала глупость.Напишу разъяснительные посты, готова нести ответственность за последствия.

- В отношении девушки возбудили административное дело по части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Ей грозит штраф до 100 тысяч рублей. Материалы дела передали в суд, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/770025" frameborder="0"></iframe> Откровения автора фейка о закрытии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU