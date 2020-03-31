В Воронеже девушку, распустившую слух о закрытии города, могут оштрафовать на 100 тысяч рублей
Полицейские задержали 32-летнюю девушку, разместившую в соцсетях фейковый пост о том, что якобы от людей скрывают истинную ситуацию, а на самом деле Воронеж уже закрыли как инфицированный город. Автор ложных слухов извинилась перед теми, кто увидел ее сообщение, и удалила его.
- Посмотрев много новостей о коронавирусе в интернете, я ударилась в панику, - признается она на видео. – Увидела, что много людей продолжает ходить на работу. И решила записать провокационный пост, чтобы все оставались дома. У меня много подписчиков в соцсетях, и, почитав много комментариев, поняла, что была не права и изменила содержание сообщения. Считаю, что сделала глупость.Напишу разъяснительные посты, готова нести ответственность за последствия.
- В отношении девушки возбудили административное дело по части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Ей грозит штраф до 100 тысяч рублей. Материалы дела передали в суд, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Откровения автора фейка о закрытии Воронежа.
ИСТОЧНИК KP.RU