2020-03-31T19:43:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Воронежской области: почти на 1,5 тысячи сократилось число людей, наблюдаемых на дому

С 2 тысяч цифра «съежилась» до 828
Юрий КОЗЛОВ
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1498 жителей Воронежской области после наблюдения на дому признали здоровыми.1498 жителей Воронежской области после наблюдения на дому признали здоровыми.Фото: из архива «КП»
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В правительстве Воронежской области обнародовали свежие цифры, иллюстрирующие ситуацию по коронавирусу. От этой страшной болезни в медучреждениях региона сейчас лечатся шесть человек. 31 марта добавилось двое новых – 23-летняя девушка, прилетевшая из Марокко, и 58-летний мужчина, отдыхавший в Доминикане. В то же время выздоровели первые заразившиеся – 23-летняя уроженка Украины, постоянно живущая в Польше, и 36-летний воронежец.

Изолированы в медорганизациях с подозрением на коронавирус 37 жителей области. В то же время резко уменьшилось число наблюдаемых на дому – с 2326 до 828. В правительстве области уточнили, что 1498 наших земляков признали здоровыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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